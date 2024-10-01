В Нижегородской области стартовал образовательный проект "Микроинфлюенсеры будущего" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

На площадке НГЛУ им. Н.А. Добролюбова был дан старт образовательному проекту "Микроинфлюенсеры будущего". Студенты получили возможность узнать о создании медиаконтента и лидерстве в общественно-политической сфере от опытных спикеров.

Обращаясь с приветственным словом к участникам, руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России"Роман Зыков отметил, что будущее страны в руках молодежи, и именно от нее зависит создание устойчивой системы многополярного мира.

"Будущее нашей страны напрямую зависит от молодежи, ее вовлеченности в социальную и политическую жизнь, а также от того, как она видит и доносит до других правду о происходящих событиях. Сегодня, в условиях информационной войны, важно не только уметь противостоять фейкам, но и создавать контент, который укрепляет патриотизм и единство страны. Каждый участник этого проекта может стать голосом своей страны, защищая ее интересы в медиа-пространстве. Мы должны вместе строить устойчивую систему многополярного мира, в которой Россия играет ключевую роль", - отметил Роман Зыков.

Также он рассказал о том, как правильно работать с современными источниками информации и противостоять фейкам. Молодые волонтеры поделились со студентами своим опытом участия и освещения гуманитарных миссий на освобожденных территориях.

"Гуманитарные миссии играют ключевую роль в деятельности молодогвардейцев. Мы стараемся не только собирать, доставлять гуманитарные конвои, помочь людям в новых регионах и нашим военнослужащим, но рассказать правду о происходящих событиях, предоставить объективную информацию", - пояснил участник волонтерских миссий на Донбассе, активист "Молодой Гвардии" Кирилл Опекунский.

Заместитель председателя Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Лилия Ветюгова рассказала участникам о возможностях самореализации для современной молодежи, сделав акцент на механизмах законотворческой деятельности, а также способах получения грантовой поддержки на перспективные проекты. Полезные и интересные знания об эффективных коммуникациях, навыках ведения переговоров, значимости ораторского искусства студенты получили от декана Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Светланы Колобовой.

Также спикеры проекта в интерактивной форме провели лекции о новых медиа и ведении личного блога, рассказали, как создавать, монтировать и продвигать свой авторский контент. Желающие участники мероприятия вместе с руководителем медиа-отдела "Молодой Гвардии" Олегом Фроловым смогли создать свои первые ролики и познакомиться с современной съемочной аппаратурой.

Мероприятие прошло при содействии Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, при грантовой поддержкой Росмолодежь.Гранты.

Проект "Микроинфлюенсеры будущего" направлен на формирование компетенций, необходимых лидерам общественного мнения для создания и продвижения гражданско- патриотического контента среди студенческой молодежи.

Напомним, поддержка и развитие патриотических проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".