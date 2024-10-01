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Общество

Николай Сатаев и Владимир Тарасов открыли сквер Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая

10 октября 2024 19:04  [174] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

В Ленинском районе на пересечении улиц Героя Попова и Новикова-Прибоя открыли сквер Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). Как сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода, в торжественной церемонии открытия, приуроченному к 100-летию со дня рождения митрополита, приняли участие зампредседателя Гордумы Николай Сатаев и Владимир Тарасов.

На мероприятии, которое было организовано фондом памяти Владыки, присутствовали Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, директор Фонда памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Сергей Маков, депутаты, представители администрации Ленинского района, почетные граждане Нижегородской области, представители Фонда "Нижегородский Кремль" и многие другие.

Николай Сатаев поблагодарил всех, кто принял участие в создании этого сквера.

"Особые слова благодарности – Высокопреосвященнейшему Владыке Георгию, руководству Нижегородской области, мэрии, коллективу Фонда памяти митрополита Николая и всем, кому был по-настоящему дорог Владыка, за сохранение памяти о нем, за продолжение заложенных им основ для возрождения духовной жизни в регионе, включая восстановление храмов и монастырей. Я уверен, что это место станет центром притяжения для людей с чистым сердцем и чистыми помыслами. Они будут приходить в сквер, чтобы отдать дань памяти Владыке Николаю", – сказал Николай Сатаев.

Во время торжественной церемонии в сквере открыли памятный знак, к которому затем собравшиеся возложили цветы. Кроме того,  с музыкальными  номерами перед собравшимися выступила вокально-эстрадная группа "Арт-класс" детского дома культуры "Юбилейный" Ленинского района.

 

 

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Теги:
Ленинский район Нижегородская митрополия Сквер
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