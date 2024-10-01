Почти 30 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области в октябре были выявлены новые граждане РФ, которых поставили на воинский учет. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в военном следственном отделе СК РФ по региону.

Нижегородские военные следователи, сотрудники полиции и военных комиссариатов провели рейды по торговым объектам и строительным площадкам в Нижнем Новгород, всего в результате мероприятий был проверен 71 гражданин.

По итогу на воинский учет в Нижегородской области было поставлено 29 человек, ранее получивших российское гражданство.

Одновременно, с гражданами, приобретшими гражданство РФ, в военном комиссариате Нижегородской области военными следователями проведена разъяснительная беседа о порядке поступления на военную службу по контракту, по результатам которой, с двумя гражданами заключены контракты о прохождении военной службы в Минобороны РФ.

Гражданам в возрасте от 18 до 30 лет, приобретшим российское гражданство, в ведомстве напоминают: "Защита Отечества, является Конституционным долгом каждого гражданина!" и рекомендуют лицам, приобретшим гражданство РФ, незамедлительно обращаться в военные комиссариаты по месту регистрации с целью постановки на воинский учет.

Ранее сообщалось, что более 30 новых граждан РФ в августе поставили на воинский учет в Нижегородской области.