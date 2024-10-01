Почти 3 млн пассажиров перевезли "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом в этом году Общество

Скоростными поездами "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-сентябре 2024 года воспользовались почти 3 млн пассажиров. Как сообщает пресс-служба ГЖД, это на 4,8% больше, чем за такой же период 2023 года.

Всего за девять месяцев этого года "Ласточки" в сообщении с Нижним Новгородом перевезли свыше 3,1 млн человек, что на 5,4% больше, чем в прошлом году. В том числе, по маршруту Нижний Новгород – Киров перевезено почти 151 тыс. пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.

Между Нижним Новгородом и Иваново "Ласточками" за январь-сентябрь 2024 года воспользовались более 67 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что "Ласточка-премиум" будет ходить между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа.