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Экономика

Порядка 90 млрд рублей могут выделить в РФ на субсидирование авиаперевозок

11 октября 2024 14:48  [132] Экономика

Проект бюджета страны на 2025-2027 годы предполагает выделение 90 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

"На авиацию проектом бюджета предусмотрено 294 млрд рублей, из них на субсидирование перевозок - 90 млрд рублей, на развитие инфраструктуры - 204 млрд", - сказал глава Минтранса.

Министр подчеркнул, что главными приоритетами в развитии гражданской авиации остаются повышение доступности, расширение сети регулярных пассажирских маршрутов, в обход Москвы. По словам Романа Старовойта, с господдержкой каждый год планируется перевозить не менее 3 млн пассажиров. Субсидируемая маршрутная сеть сохранится на уровне 400 маршрутов.

Ранее сообщалось, что рост авиаперевозок на 15% по туристическим направлениям прогнозируется в 2024 году.

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Теги:
Авиаперевозки Субсидии
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