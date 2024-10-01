"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Один день в Городецком районе
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2024 15:43  [78] Локомотив с двумя грузовыми вагонами сошел с путей под Нижним Новгородом
11 октября 2024 15:34  [85] Центр профориентации и профессиональных компетенций открыли в Сергаче
11 октября 2024 15:21  [104] Сотрудники нижегородского офиса "Т Плюс" сдали 14 литров крови в ходе донорской акции
11 октября 2024 15:15  [101] Эксперт дал советы по замене летней резины на зимнюю
11 октября 2024 14:56  [110] Правнук Чкалова хочет перевезти памятники великих нижегородцев на родину
11 октября 2024 14:10  [147] Маршруты четырех автобусов изменятся в Сормове из-за демонтажа ж/д переезда
11 октября 2024 13:26  [143] Движение транспорта по маршруту "Сормовского пробега" ограничат 13 октября
11 октября 2024 13:10  [170] Строительство 12 школ ведется в Нижегородской области
11 октября 2024 12:25  [190] Вопросы импортозамещения и технологического лидерства обсудили специалисты на площадке партпроекта "Выбирай свое" в Нижнем Новгороде
11 октября 2024 12:06  [201] Около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде
Общество

Правнук Чкалова хочет перевезти памятники великих нижегородцев на родину

11 октября 2024 14:56  [110] Общество

Фото: страница Игоря Чкалова Вконтакте

Правнук великого лётчика Игорь Чкалов хочет перевезти в Россию памятники, которые намерены демонтировать в Украине. Речь идет о памятниках Чкалову, Горькому, Пушкину. Об этом он сообщил на своей странице в Вконтакте.

"Направил письмо послу США в Москве Линн М. Трейси с просьбой оказать содействие в передаче памятников Чкалову, Горькому и Пушкину для установки на их Родине. Нижегородский губернатор Глеб Никитин идею поддержал, места для установки этих памятников точно найдем", - написал Игорь Чкалов.

 Он также добавил, что в США положительно относятся к имени Чкалова. "...Очень рассчитываю на уважительное отношение к памяти и мировому историческому наследию", - отметил Игорь Чкалов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валерий Чкалов История Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph