Правнук Чкалова хочет перевезти памятники великих нижегородцев на родину Общество

Фото: страница Игоря Чкалова Вконтакте

Правнук великого лётчика Игорь Чкалов хочет перевезти в Россию памятники, которые намерены демонтировать в Украине. Речь идет о памятниках Чкалову, Горькому, Пушкину. Об этом он сообщил на своей странице в Вконтакте.

"Направил письмо послу США в Москве Линн М. Трейси с просьбой оказать содействие в передаче памятников Чкалову, Горькому и Пушкину для установки на их Родине. Нижегородский губернатор Глеб Никитин идею поддержал, места для установки этих памятников точно найдем", - написал Игорь Чкалов.

Он также добавил, что в США положительно относятся к имени Чкалова. "...Очень рассчитываю на уважительное отношение к памяти и мировому историческому наследию", - отметил Игорь Чкалов.