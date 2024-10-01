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Общество

Сотрудники нижегородского офиса "Т Плюс" сдали 14 литров крови в ходе донорской акции

11 октября 2024 15:21  [119] Общество

Фото: "Т Плюс"

Энергетики нижегородского офиса "Т Плюс" сдали 14 литров крови в ходе состоявшейся 11 октября донорской акции "Мы с тобой одной крови". 
В этот день сдали кровь 36 сотрудников нижегородских филиалов "Т Плюс", "ЭнергосбыТ Плюс", сервисных компаний. 

Межрегиональная донорская акция "Мы с тобой одной крови" проходит во всех 16 регионах работы "Т Плюс". В нижегородском офисе дни донора проводятся дважды в год, начиная с 2012 года.  

"Донорская кровь – это возвращённое людям здоровье и спасённые жизни. Добровольное донорство – важная составляющая ESG-повестки "Т Плюс". В филиале сложился костяк постоянных доноров, и к ним каждый раз присоединяются новые сотрудники", – отметила директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

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Теги:
Т Плюс
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