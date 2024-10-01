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Экономика

Депутаты ЗСНО обсудили использование опыта Белоруссии в переработке строительных отходов

11 октября 2024 18:15  [106] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Работу предприятия "Рахмат-строй" в городе Осиповичи оценили депутаты Заксобрания Нижегородской области во время визита в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО. 

Как отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин, взаимодействие с этой компанией началось уже давно и сейчас нужно активнее привлекать её к работе в регионе. Ранее руководство "Рахмат-строй" уже предлагало инициативы по модернизации системы обращения со строительными отходами на встрече с депутатами профильного комитета регионального парламента.

Предприятие занимается приёмкой и переработкой древесных и строительных отходов, а также приёмкой и переработкой отходов битумосодержащих кровельных материалов, которые используются в качестве гидроизоляции при строительстве и ремонте дорог. 

"В Нижегородской области сфера переработки строительных отходов пока развита недостаточно. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы белорусский опыт внедрялся у нас, учитывая, что наши коллеги готовы в этом помочь. Кроме того, нас интересует законодательная база, которая в соседней стране регламентирует вопросы переработки мусора. В Беларуси закреплена необходимость рассчитывать ожидаемый объём отходов ещё на этапе проектирования и указывается компания, ответственная за их утилизацию. На захоронение могут быть направлены только те отходы, которые в Республике невозможно переработать", - отметил Евгений Люлин.

Руководство предприятия презентовало депутатам мобильную комплексную систему производства асфальтобетонной смеси из отходов. Система включает в себя правильный сбор, хранение, сортировку, дробление и фасовку готовой продукции, а также позволяет перерабатывать большие объемы кровельных битумосодержащих отходов практически на 100%. Оборудование в перспективе даёт возможность получить асфальтобетонную смесь, которую можно применять как альтернативу существующим технологиям. И значительно экономить бюджетные средства на дорожные работы. К слову, для обслуживания работы комплекса требуется всего несколько сотрудников.

"В дальнейшем Заксобрание продолжит наращивать сотрудничество с компанией "Рахмат-строй" и рассмотрит опыт наших соседей для повышения мотивации юрлиц к сдаче отходов на переработку", - сообщил по итогам визита на предприятие председатель комитета по экологии и природным ресурсам регионального парламента Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что товарооборот Белоруссии и России составил около 3 трлн рублей.

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Теги:
Белоруссия Законодательное собрание
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