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Общество

Научно-образовательный центр "Лобачевский ЛАБ" открылся в Киргизии

11 октября 2024 16:50  [98] Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Кыргызско-российский научно-образовательный центр "Лобачевский ЛАБ" открылся на базе Института инновационных профессий в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

На новой площадке будут проводиться совместные научные исследования, реализовываться сетевые образовательные программы, а для студентов и аспирантов будут организованы стажировки. Также одним из направлений работы центра станет профориентация школьников.

В открытии центра принял участие ректор ННГУ Олег Трофимов.

"Нижегородский вуз сотрудничает с Институтом инновационных профессий с 2023 года. Эту работу мы постараемся максимально усилить. Совместный научно-образовательный центр для нас – очень важный проект. Мы сделаем всё возможное, чтобы вместе эффективно решать те задачи, которые стоят перед нашими странами", - отметил Олег Трофимов.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова по видеосвязи обратилась к присутствующим, отметив, что "Лобачевский ЛАБ" закладывает хороший фундамент для расширения российско-киргизского сотрудничества.

Напомним, почти 200 иностранных студентов из 37 стран завершили обучение в ННГУ в 2024 году.

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Теги:
Международное сотрудничество ННГУ
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