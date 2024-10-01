Руководителя швейной фабрики в Нижегородской области арестовали за взятку Происшествия

Руководителя швейной фабрики в Нижегородской области арестовали за взятку, сообщает НТА-Приволжье.

Как полагает следствие, подозреваемый в 2017 году передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ 4 млн рублей.

Следователи считают, что таким образом, директор содействовал привлечению предприятия в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ на общую сумму более 574 млн рублей.

По ходатайству следствия подозреваемый помещен под стражу. Отмечается, что у предприятия есть несколько крупных контрактов с Минобороны.

Ранее сообщалось, что военком Советского и Нижегородского районов обвиняется в получении взятки.