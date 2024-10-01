Партийный десант проверил объекты благоустройства в селе Работки Кстовского округа Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Партийный десант оценил реализацию народной программы "Единой России" в Кстовском округе. Депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень совместно с главой МСУ, секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Кстовского округа Иваном Улановым проверили ход работ по благоустройству территории парка и смотровой площадки.

Преобразование общественной территории в Работках проходило в несколько этапов.

"В прошлом году в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" было выполнено обустройство тротуаров, установлены скамейки, урны и парковые качели. В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в парке была установлена детская игровая площадка и выполнено наружное освещение", - сообщил Иван Уланов.

По словам местных жителей, обновленный парк пользуется большой популярностью и уже стал любимым местом отдыха детей и взрослых. Сейчас на живописном берегу Волги, с которого открывается прекрасный вид на реку, полным ходом идут работы по благоустройству смотровой площадки с беседкой и скамейками для отдыха. Совсем скоро комфорт и красоту новой общественной территории смогут оценить не только жители Работок, но и гости этого старинного села.

По программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Кстовском округе благоустраивается шесть объектов: два – в городе и четыре – в сельских поселениях. Также во время рабочей поездки партактив посетил учебный центр "Интеллект" и среднюю школу №9 в городе Кстово.

Напомним, школа №9 в Кстове, которая рассчитана почти на 800 детей, открылась в конце 2023 года. Она состоит из четырех блоков. Помимо учебных помещений, столовой и медпункта в ней имеются большой актовый зал, библиотека, просторный спортивный зал, кабинеты хореографии и гимнастики. Кроме того, здесь оборудованы детский и оздоровительный бассейны. Особенностью школы является возможность свободного передвижения маломобильных ребят.

"Осмотрели благоустройство в селе Работки, выполненное по программе "Формирование комфортной городской среды". Работки – территория, где снимались некоторые сцены из фильма "12 стульев". Сегодня начато благоустройство смотровой площадки, запечатленной в этом произведении. Осмотрели также новое здание школы №9 в Кстове. Прекрасное современное образовательное учреждение, в котором созданы все условия для ребят. Посетили учебный центр "Интеллект" который работает с одаренными детьми округа. У центра много компетенций, есть планы по его развитию. Вместе с главой округа обсудили пути реализации этих планов" - рассказал по итогам работы партдесанта депутат Госдумы Роман Любарский.

Напомним, "Партийный десант" – это федеральный проект "Единой России", в рамках которого рабочие группы инспектируют ход реализации народной программы, проводят мониторинг объектов, контролируя качество и сроки работ по благоустройству общественных территорий, капитальному ремонту, строительству, поставке техники и оборудования.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.