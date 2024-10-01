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Общество

Мастер цеха АПЗ награжден Благодарственным письмом правительства Нижегородской области

11 октября 2024 17:13  [71] Общество

За активное участие в молодежном волонтерском движении, организацию и успешное проведение акции "Собери мечту" мастер штампового цеха №57 Арзамасского приборостроительного завода Александр Линюшин награжден Благодарственным письмом Министерства социальной политики Нижегородской области.

Награду активисту Молодежного совета вручил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. 

"Это первая награда за деятельность в социальной сфере, которой удостоен работник нашего предприятия, – отметил Андрей Анатольевич. – Подобных проектов на других предприятиях я не встречал, что делает его не просто полезным, а уникальным. Поздравляю Александра с заслуженной наградой, желаю не останавливаться на достигнутом". 

Социальному проекту "Собери мечту" летом исполнилось три года. За это время было собрано и отдано в заводские семьи 45 компьютеров.

Идея помогать многодетным и другим семьям, нуждающимся в соцподдержке, родилась у Александра Линюшина в период пандемии, когда дети учились дистанционно, а необходимая техника была не у всех. При поддержке Молодежного совета проект начал реализовывать. Ненужную или устаревшую оргтехнику ему отдают заводчане. На сертификаты, которые выделяет руководство предприятия, покупает новые запчасти. Ремонтом и восстановлением занимается вместе с другом детства Артёмом Тюриным. А заводские семьи, которым нужен компьютер, подсказывают коллеги по цеху, руководство отдела кадров и друзья из Молодежного совета.

"Везде встречают нас с радостью, улыбками. Только подключу, дети сразу садятся за компьютер. Ради таких эмоций и хочется продолжать это дело, – рассказывает Александр. – В целом проект еще раз показывает, что на заводе атмосфера заботы, внимания и поддержки. С любой проблемой – производственной или личной – заводчанин может обратиться и ему помогут". 

Как автор социального проекта Александр Линюшин стал участником мотивационной программы для заводской молодежи. Он всегда в гуще и других мероприятий, проводимых Молодежным советом. Приходит на них зачастую вместе с женой и сыновьями-двойняшками.

"Своих мальчишек приучаю к самостоятельности. Стараюсь для них быть примером во всем, – говорит Александр. – О проекте "Собери мечту" им тоже рассказывал. Скоро уже 46-й компьютер будет готов".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Артур Баранов

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Теги:
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