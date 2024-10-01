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Общество

Глеб Никитин: "Более 80 организаций Нижегородской области участвует в производстве детских товаров"

11 октября 2024 18:42  [82] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 октября провел рабочую встречу с президентом Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, руководителем проектной группы по разработке стратегии развития кластера индустрии детских товаров Антониной Цицулиной.

В ходе встречи обсуждались предварительные итоги  работы кластера индустрии детских товаров Нижегородской области за 2024 год, а также вопросы поддержки предприятий индустрии детских товаров (ИДТ) на 2025 год.

"В регионе растет производство детских товаров. В этой работе участвует более 80 организаций разных отраслей промышленности: лесной, легкой, химической, металлообработки, а также предприятия народных и художественных промыслов. Создан кластер индустрии детских товаров Нижегородской области, который, в частности, ведет активную работу по выявлению потребности различных учреждений в детских товарах. Например, в Городецком округе уже есть примеры взаимодействия со школами. Учебные заведения получат качественную продукцию, произведенную в Нижегородской области, а предприятия – стабильную загрузку. Всё это - в интересах региона и его жителей", - сообщил Глеб Никитин.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время в состав кластера входит 68 организаций. Антонина Цицулина подчеркнула, что в Нижегородской области наблюдается эффективный подход к развитию кластера ИДТ.

"Сегодня нижегородский кластер ИДТ – это уникальная инновационная и производственная инфраструктура, широкий спектр мер поддержки отечественных производителей и комплексный подход, с учетом потребностей производителей индустрии детских товаров. Работать на результат, поддерживать  и развивать то, что производители детских товаров обозначат как приоритет — именно такие ориентиры были заданы губернатором Нижегородской области и реализованы командой правительства, в частности, профильным министерством промышленности. За этот год мы стали сообществом единомышленников, которые настроены развивать производство детских товаров в Нижегородской области на самом высоком уровне, с опорой на многолетние культурные традиции и современные технологические достижения и инновации", — сказала Антонина Цицулина.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что статус участника кластера позволяет получать меры поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" — это льготная сертификация, обучающие мероприятия, участие в профильных выставках и бизнес-миссиях.

"В этом году на поддержку кластера производителей детских товаров из бюджета региона выделено 82 миллиона рублей. Из них 42 миллиона - на льготные займы для участников кластера, 20 миллионов - на возмещение затрат на оборудование и продвижение продукции через маркетплейсы и по 10 миллионов - на льготную сертификацию продукции и участие в профильных выставках", - уточнил Максим Черкасов.

Кроме того, опыт региона по поддержке производителей детских товаров был представлен в Нижнем Новгороде на выездной стажировке по программе "Федеральная практика" Минпромторга России для участников из регионов Приволжского федерального округа.

До конца 2024 года запланировано актуализировать региональный план мероприятий ("дорожную карту") по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, после чего внести соответствующие изменения в Стратегию развития кластера индустрии детских товаров Нижегородской области на период до 2030 года.

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Теги:
Глеб Никитин Производство Промышленность
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