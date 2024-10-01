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Общество

Нижегородцы смогут сообщить о незаконном обороте наркотиков

12 октября 2024 11:17  [108] Общество

С 14 по 25 октября в Нижегородской области пройдет ll этап Общероссийской акции “Сообщи, где торгуют смертью”. В ее рамках жители региона могут передать информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ МВД по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.

Отмечается, что целью проведения подобной акции является привлечение общественности к противодействию незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков.

В рамках акции также состоятся проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

К примеру, в 2023 году за время проведения акции на телефон доверия поступило 733 обращения. На основании информации граждан сотрудники полиции выявили 324 административных правонарушения. Из незаконного оборота было изъято более 5 кг наркотиков.

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Теги:
горячая линия Наркотики
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