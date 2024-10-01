Торгово-промышленная палата Нижегородской области отметила 40-летний юбилей Бизнес

Фото: пресс-служба ТПП Нижегородской области.

10 октября состоялось праздничное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.



На мероприятии присутствовали руководители Палат из 15 регионов, представители органов власти, бизнес ассоциаций, ВУЗов, предприятий и организаций Нижегородской области.



В приветственном слове генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев рассказал собравшимся историю региональной палаты.

“За такой большой срок произошло много событий, менялось название организации, менялись здания, в которых она располагалась, появлялись и развивались различные виды услуг. Но началась история Торгово-промышленной палаты в 1984 году с создания Горьковского бюро товарных экспертиз”, - сказал Иван Разуваев.



По словам президента ТППРоссии Сергей Катырин, в настоящий момент нижегородская Палата является одной из лучших в России — занимает l место по объему услуг в сфере делового образования, lll место по общему объему услуг экспертизы в Российской Федерации.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также присутствовал на мероприятии. Глава региона рассказал проектах, реализуемых совместно с Палатой. Например, запуск нового трамвая марки “Минин”.



“Именно на базе Торгово-промышленной палаты начались встречи членов правительства с бизнесом, что способствовало продвижению региона в рейтинге инвестиционного климата АСИ. На это повлияла оценка качества диалога с бизнесом, который обеспечен во многом благодаря Торгово-промышленной палате”, - подчеркнул Глеб Никитин.

В частности, губернатор вручил почетные грамоты Нижегородской области за многолетний труд заместителю гендира Наталье Хвойновой, директору департамента по работе с партнерскими организациями Наталье Щукиной и директору департамента внешних связей Ольге Акимовой.



По словам заместителя руководителя фракции “Единая Россия” Сергея Морозова, Государственная дума особенно серьезно относится к предлагаемым ТПП инициативам.

“ТПП – это не только объединение предпринимателей, это еще и один из самых инициативных органов, вносящих законодательные инициативы в Федеральное Собрание. Искренне благодарю всю систему ТПП за помощь в формировании паспортов национальных проектов”, - подчеркнул Сергей Морозов.



С речью также выступали зампред Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства “ОПОРА РОССИИ” Иринa Садовниковa, вице-президент АКАР Валентин Смоляков и другие.



В частности, на празднике выступили с номерами джаз-группа “Alex Band +”, певица Майя Балашова, скрипачка Мария Романова и танцевально-световое шоу “Ярко”.