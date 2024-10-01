Пожар уничтожил 2 частных дома с прилегающими постройками в Канавине Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В первом часу ночи в ГУ МЧС России по Нижегородской области поступила заявка о возникновении пожара на ул. Пархоменко.

К моменту прибытия спасателей, на территории горело 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.

Отмечается, что огонь распространился на площади в 513 кв. метров.

К настоящему моменту, возгорание полностью локализовано.

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 60 специалистов ведомства. Задействовалось 16 единиц техники.

Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Нижегородской области Иван Прохорчук рассказал, что дополнительную сложность в тушении пожара создавала недостаточная оснащенность района водоснабжением.

“Пожару был присвоен ll ранг”, — подчеркнул Иван Прохорчук.