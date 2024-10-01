Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан 29 октября

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
29 октября с 9:30 заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан.
Чиновник координирует работу исполнительных органов Нижегородской области по вопросам:
- взаимодействия исполнительных органов области с правоохранительными органами, органами судебной власти и прокуратуры;
- обеспечении общественной, экономической, информационной безопасности, правопорядка;
- реализации полномочий правительства по делам гражданской обороны, ЧС;
- оперативного обеспечения выполнения решений, имеющих особо важное и первоочередное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности, затрагивающих все сферы жизнеобеспечения населения Нижегородской области.
Так, на прием могут записаться граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора.
Желающим предварительно записаться необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2.
Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: 8 (831) 439-04-98, (831) 430-96-39.
Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.
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