Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан 29 октября Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

29 октября с 9:30 заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан.

Чиновник координирует работу исполнительных органов Нижегородской области по вопросам:

- взаимодействия исполнительных органов области с правоохранительными органами, органами судебной власти и прокуратуры;

- обеспечении общественной, экономической, информационной безопасности, правопорядка;

- реализации полномочий правительства по делам гражданской обороны, ЧС;

- оперативного обеспечения выполнения решений, имеющих особо важное и первоочередное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности, затрагивающих все сферы жизнеобеспечения населения Нижегородской области.

Так, на прием могут записаться граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора.

Желающим предварительно записаться необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2.

Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: 8 (831) 439-04-98, (831) 430-96-39.

Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.