Пожарные тушат дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огнеборцы ликвидируют возгорание на набережной в Нижнем Новгороде.

Так,около 15:00 в пожарные подразделения поступило сообщение о возгорании дебаркадера на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. Спасатели выехали на место происшествия.

К моменту их приезда, открытым огнем было охвачено строение, предположительно используемое как гостиница.

Возгорание уже локализовали на площади в 250 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Ликвидация огня продолжается.