Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 октября 2024 16:29  [1] Пожарные тушат дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде
12 октября 2024 13:01  [180] Пожар уничтожил 2 частных дома с прилегающими постройками в Канавине
11 октября 2024 16:28  [406] Руководителя швейной фабрики в Нижегородской области арестовали за взятку
11 октября 2024 12:57  [442] Телефонные мошенники обманули нижегородца на 3 млн рублей 
10 октября 2024 15:43  [501] Шкипер баржи выпал за борт в Волгу около Кстова
10 октября 2024 11:54  [516] Мошенники обманули нижегородцев почти на 6 млн рублей
10 октября 2024 09:39  [514] Учителя в Тонкине уволили после инцидента с ученицей
09 октября 2024 12:58  [559] Более 70 млн рублей потеряли за неделю нижегородцы из-за телефонных мошенников 
09 октября 2024 11:56  [651] Сотрудницу банка подозревают в пяти эпизодах мошенничества в Нижнем Новгороде 
09 октября 2024 07:59  [877] Магазин стройматериалов загорелся утром 9 октября в Нижнем Новгороде
Происшествия

Пожарные тушат дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

12 октября 2024 16:29  [1] Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огнеборцы ликвидируют возгорание на набережной в Нижнем Новгороде.

Так,около 15:00 в пожарные подразделения поступило сообщение о возгорании дебаркадера на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. Спасатели выехали на место происшествия.

К моменту их приезда, открытым огнем было охвачено строение, предположительно используемое как гостиница.

Возгорание уже локализовали на площади в 250 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Ликвидация огня продолжается.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
набережная Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph