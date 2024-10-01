Пожарные тушат дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огнеборцы ликвидируют возгорание на набережной в Нижнем Новгороде.
Так,около 15:00 в пожарные подразделения поступило сообщение о возгорании дебаркадера на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. Спасатели выехали на место происшествия.
К моменту их приезда, открытым огнем было охвачено строение, предположительно используемое как гостиница.
Возгорание уже локализовали на площади в 250 кв. метров.
Погибших и пострадавших нет. Ликвидация огня продолжается.
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