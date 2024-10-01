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Общество

Нижегородских школьников ознакомят с историей Дня народного единства

13 октября 2024 10:36  [104] Общество

Школьникам Нижегородской области расскажут о Дне народного единства в рамках акции «Я – россиянин», которая пройдет с 15 октября по 15 ноября 2024 года во всех школах России. 

В 2024 году отмечается 20-летие со дня подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным федерального закона, в котором официально закреплен статус Дня народного единства как государственного праздника.

Фонд поддержки образования «Ноосфера» инициировал Всероссийскую детскую культурно-просветительскую акцию «Я – россиянин», направленную на укрепление межнационального и межрелигиозного единства граждан, а также содействующую информированию подрастающего поколения о сути и истории праздника Дня народного единства.

По информации Фонда поддержки образования «Ноосфера», в 2024 году акция «Я – россиянин» пройдет в школах России в формате единого цифрового урока, в ходе которого дети получат знания о многообразии культур народов и объединяющих императивах для всех граждан — о традиционных религиях России, истории, духовно-нравственных и традиционных семейных ценностях.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимира Зорина, традиционные религии России играют важную роль в передаче духовно-нравственных ценностей, служат важным транслятором моральных установок и принципов, которые на протяжении веков формировались в обществе.

«Стоит помнить, что именно Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства», – уточнил Владимир Зорин.

В 2023 году фонд «Ноосфера» провел акцию «Я – россиянин» в российских школах в тестовом формате. Тогда в акции приняли участие более 714 тысяч детей и 18 тысяч учителей. В 2024 году ожидается, что в акции примут участие уже около 1,5 миллиона учеников 4-х и 5-х классов.

«Дружба и взаимопонимание между народами всегда актуальны для многонационального государства. Очень важно вести уважительный диалог, принимая и понимая разные национальные черты. Фонд «Ноосфера» уже более 20 лет разрабатывает и реализует просветительские проекты, направленные на воспитание детей в духе согласия и взаимоуважения, а также развития интереса к многогранной культуре. Это закладывает наилучшую основу для доверия и сотрудничества», – рассказала учредитель Фонда поддержки образования «Ноосфера» Елена Батурина.

Формой оценки эффективности акции станет масштабное социологическое исследование, в котором респондентами выступят не менее 20 тысяч педагогов и методистов системы образования. Социологическое исследование подготовит фонд «Ноосфера» при участии социологов и экспертов в сфере национальных и религиозных отношений. Результатом исследования станет понимание, насколько данная просветительская акция повысила интерес подрастающего поколения к изучению разных культур и традиционных религий, а также насколько способствовала формированию у детей понятия «я – россиянин».

«В настоящий период для реализации данного масштабного проекта формируется координационный совет, в который войдут представители федеральных и региональных органов власти, различных ведомств и общественных палат. Итоговые результаты акции и социологического исследования будут объявлены в Москве в декабре 2024 года, их приурочат к 20-летию со дня утверждения Дня народного единства президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – рассказала директор Дома народов России Анна Полежаева.

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