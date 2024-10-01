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Экономика

Нижегородцы могут проверить финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачете

13 октября 2024 11:24  [127] Экономика

Нижегородцы могут проверить свою финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачете.

Как накопить на мечту, открыть свое дело и не попадаться на уловки мошенников – эти и другие финансовые знания и навыки нижегородцы могут проверить в ходе Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности до 29 октября.

Как сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, онлайн-зачет предусматривает два уровня сложности - базовый и продвинутый. Задания описывают реальные жизненные ситуации. К примеру, если человек задумался об открытии своего бизнеса, ему важно будет понимать источники финансирования и особенности налогообложения.

Присоединиться к зачету можно индивидуально или семьей. Участники получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении – именной сертификат.

Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15-17 октября.

Задания для олимпиадного зачета разработали преподаватели НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.

Напомним, что в 2023 году участниками личного зачета стали 63,6 тысячи жителей Нижегородской области, семейного – 2,7 тысячи команд.

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Теги:
Банк России Финансы
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