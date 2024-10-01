Кафе загорелось в центре Нижнего Новгорода.
Как сообщили в ГУ МЧс России по Нижегородской области, в воскресенье, 13 октября 2024 года, поступило сообщение о возгорании в здании кафе на улице Минина.
На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление здания.
По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.
Самостоятельно эвакуировались 8 человек.
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