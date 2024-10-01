Кафе загорелось в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Кафе загорелось в центре Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ГУ МЧс России по Нижегородской области, в воскресенье, 13 октября 2024 года, поступило сообщение о возгорании в здании кафе на улице Минина.

На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление здания.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

Самостоятельно эвакуировались 8 человек.