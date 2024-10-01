Мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей Происшествия

Мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в одном из мессенджеров с пенсионеркой связался неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур, и сообщил о возможной угрозе хищения ее денежных средств с банковских счетов.

Он посоветовал ей перевести средства на безопасный счет и прислал реквизиты.

Находясь под психологическим воздействием злоумышленника, женщина всерьез восприняла угрозу своим сбережениям и перевела ему 545 000 рублей.

Когда мошенник попросил уточнить, сколько на ее банковских счетах имеется еще денежных средств, заявительница осознала, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело.