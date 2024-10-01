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Происшествия

Мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей 

13 октября 2024 16:52  [107] Происшествия

Мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в одном из мессенджеров с пенсионеркой связался неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур, и сообщил о возможной угрозе хищения ее денежных средств с банковских счетов.

Он посоветовал ей перевести средства на безопасный счет и прислал реквизиты. 

Находясь под психологическим воздействием злоумышленника, женщина всерьез восприняла угрозу своим сбережениям и перевела ему 545 000 рублей. 

Когда мошенник попросил уточнить, сколько на ее банковских счетах имеется еще денежных средств, заявительница осознала, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Мошенничество
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