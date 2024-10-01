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Общество

Потепление до +8...+10° прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе

14 октября 2024 08:34  [160] Общество

Фото: Кира Мишина

Очередная рабочая неделя в Нижегородской области стартует с морозного утра (столбики термометров ночью опустились до -3...-4°) и солнечной погоды. Однако уже к вечеру регион накроют поля фронтальной облачности. При этом преобладающая дневная температура в эту семидневку составит +6…+8°, да и ночных заморозков не прогнозируется.

В понедельник, 14 октября, будет ясно и холодно: юго-восточный ветер усилится до 6 м/с и будет значительно понижать ощущаемую температуру. Поэтому на солнце днём воздух прогреется до +6…+8°, но ощущаться они будут как "около нуля". К вечеру небо затянут облака, и на всю ночь зарядит моросящий дождик.

Во вторник и среду будет пасмурно, местами снова пройдут небольшие дожди. Ветер постепенно сменит направление на северное и стихнет до 1-2 м/с. Днём +6…+8°, ночью +3…+6°.

В четверг на небе появятся прояснения, атмосферное давление пойдёт на повышение, а температура - наоборот, на понижение. Днём ожидается максимум до +6°, ночью +2...+3°.

В конце недели синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 3-4 м/с и облачности. также ожидается и постепенное потепление к субботе - до +8...+9°. А в воскресенье при солнечной погоде может разогреть и до +10°.

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