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Бизнес

Всероссийский форум по налоговому праву пройдёт в Нижнем Новгороде 15-16 октября

14 октября 2024 09:07  [65] Бизнес

С 15 по 16 октября в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской ярмарки пройдёт Всероссийский форум по налоговому праву, посвящённый обзору изменений в законодательстве и правоприменительной практике в 2025 году. Мероприятие организуют ФНС, Российский государственный университет правосудия и правительство Нижегородской области.

Как рассказали организаторы, форум будет проходить в формате панельных дискуссий, где экспертами выступят заместитель руководителя ФНС Виктор Бациев, бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий, председатели и судьи Арбитражных судов, члены научно-экспертного совета Союза "Палаты налоговых консультантов", ведущие представители науки и налоговые консультанты.

Во время дискуссий первого дня участники обсудят наиболее актуальные вопросы для бизнес-сообщества относительно нового порядка применения упрощенной системы налогообложения и прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ в 2025 году, затронут тематику дробления бизнеса, возможных пределов применения такого способа налоговой оптимизации и основания освобождения от ответственности, а также рассмотрят вопросы допустимости, применимости доказательств и особенности доказывания при рассмотрении налоговых споров в Арбитражных судах.

Во второй день форума будут подняты вопросы применения института примирительных процедур в качестве инструмента урегулирования разногласий в налоговых спорах.

Прямая трансляция форума будет организована в официальном Telegram-канале ПНФ-2024.

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