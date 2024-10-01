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Бизнес

ВТБ: Каждый седьмой житель ПФО готов доверить ИИ контроль "вредных покупок"

14 октября 2024 11:15  [44] Бизнес

Каждый седьмой житель Приволжского федерального округа (ПФО) (13%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. 

Свыше половины жителей Приволжья (52%) готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья и участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Почти 40% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. А около трети опрошенных (36%) заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов. 

Треть жителей ПФО (36%) сообщили, что хотели бы пользоваться "умным холодильником", который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. Но 49% респондентов хотели бы, чтобы их холодильник всегда оставался "аналоговым", лишенным возможности каких-либо покупок и контроля рациона владельца. 

"Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др.", — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

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Теги:
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