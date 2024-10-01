Минобороны отменило действующее положение о кадровом резерве Общество

Принятое в 2017 году положение о кадровом резерве Минобороны прекратило своё действие из-за утраты актуальности. Соответствующий приказ главы ведомства Андрея Белоусова опубликован на портале нормативно-правовых актов, сообщает телеканал "360".

В кадровый резерв министерство набирало людей для работы или замещения сотрудников на гражданских должностях.

"Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 года "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации", — отмечается в тексте указа.