Минобороны отменило действующее положение о кадровом резерве

Принятое в 2017 году положение о кадровом резерве Минобороны прекратило своё действие из-за утраты актуальности. Соответствующий приказ главы ведомства Андрея Белоусова опубликован на портале нормативно-правовых актов, сообщает телеканал "360".
В кадровый резерв министерство набирало людей для работы или замещения сотрудников на гражданских должностях.
"Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 года "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации", — отмечается в тексте указа.
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