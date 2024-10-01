Дети из Харцызска рассказали об отдыхе в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Дети из Харцызска в сентябре отдыхали в загородном лагере "Чайка" в Нижегородской области.

Нижегородский Дом народного единства организовал для ребят из Донецкой народной республики интересный досуг: подростки принимали участие в мастер-классе по раскрашиванию сумок-шопперов, занимались в кружках под руководством организаторов.

Сами педагоги рассказали, что дети из Харцызска всегда включены в деятельность, искренне реагируют на происходящее.

Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, в регион каждый год на летний отдых и учебу приезжают дети из ДНР. "У нас связь постоянна и не теряется круглый год", - отметил замглавы региона.

Подробнее о том, как дети из Харцызска отдыхают в Нижегородской области можно узнать на radiokp.ru.

Ранее Андрей Гнеушев рассказал о готовности Харцызска к отопительному сезону.