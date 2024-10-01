Артём Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу посетил соцобъекты, обсудил с активистами насущные вопросы и провел прием Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов посетил сразу несколько округов Нижегородской области. Он встретился на местах с активными жителями и осмотрел объекты, которые реализуются в рамках народной программы "Единой России".

Так, на Бору депутат пообщался со старшеклассниками, молодыми лидерами округа. На встрече поговорили об учебе, будущей карьере, желаниях и целях, возможностях для молодежи. Кроме того, Артём Кавинов рассказал ребятам о лучших практиках и проектах в сфере государственного и муниципального управления.

"Поговорили о том, куда пойти учиться, какие профессии востребованы, о губернаторских решениях: тут и центр "Высота", и кадровый проект "Политстартап" партии "Единая Россия", и грантовая поддержка молодежных проектов, и различные обучающие проекты – КУПНО, НЕЙМАРК, технопарк профессионального образования на базе "Нижполиграф", Дом народного единства, а также о федеральных площадках РАНХиГС, Сириус, Машук. То, что Россия – страна возможностей, сомнений ни у кого не было, - отметил он по итогам встречи. - Ребята хотят жить, учиться, работать и создавать семью в нашей стране, на любимой нижегородчине. Они готовы развиваться и меняться к лучшему. В очередной раз убедился, что будущее нашей страны – в надежных руках!"

В Семенове в информационно-туристическом центре "Екатерининский дуб" Артём Кавинов провел встречу с активом округа и депутатами. Он рассказал им о последних федеральных законопроектах, которые рассматриваются сейчас в Госдуме.

"Поговорили о ключевых приоритетах в работе на осеннюю сессию. Безусловно, начали с первого чтения бюджета, инициатив по совершенствованию миграционной политики, резонансного законопроекта о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и будущего закона, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Кроме того, обсудили проблемы медиаресурсов. Отличный проект представила главред медиацентра "Северный" Елена Райс – "Детское ТV". Команда молодых, но уже опытных талантливых "профи" не только обучают ребят медиа- искусству, формируют и создают сюжеты, доносят до аудитории важные смыслы, но и помогают ребятам определиться с будущей профессией. Очень хочется поддержать, думаю, все сложится!" - заявил Артём Кавинов.

После депутат встретился с жителями из Курской области, которые временно проживают в регионе.

"Рассказывают о семеновском гостеприимстве. Говорят, встретили хорошо, помогли обжиться, решили все бытовые вопросы. Очень хотят увидеть нашу великую Волгу. Постараемся организовать им поездку в Нижний. Но главное, что я почувствовал, это огромное желание вернуться домой, в свой любимый Курск. Приглашают и нас к себе в гости. Верю, что так и будет!" - сказал он.

В Ковернино Артём Кавинов побывал в действующем ФОКе и посетил площадку рядом, где планируется строительство футбольного комплекса. А также осмотрел ход строительства гостиничного комплекса.

"Проектно-сметная документация уже разработана и получено положительное заключение ее экспертизы. Надеемся на включение этих объектов в региональные адресные программы", - рассказал депутат.

Кроме того, парламентарий провел приемы граждан во всех трех округах, встретился с семьями участников СВО.

"Например, на Бору вопросы были связаны с подготовкой к зиме. Договорились с главой округа Алексеем Боровским, что в кратчайшие сроки проведем комиссионную оценку объема работ и необходимых ресурсов. На приеме граждан в Семенове большая часть обращений была связана с выплатами, назначениями пенсии по потере кормильца и льготами для семей участников СВО. С главой округа Александром Песковым договорились о взаимодействии по части из них. А в Ковернино жители обратились с вопросом снабжения качественной питьевой водой. Уже провел несколько встреч с руководством Комитета по аграрным вопросам Госдумы. Рассчитываем попасть в программу КРСТ, но и альтернативные варианты решения тоже не исключаем", - отметил Артём Кавинов в заключение.

Напомним, работа с обращениями граждан – важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа "Единой России".