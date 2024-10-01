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Политика

Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма

14 октября 2024 15:14  [70] Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма в России. 

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Теперь в законе "Об основах туристской деятельности в РФ" закреплено понятие "сельский туризм" как одно из направлений развития внутреннего туризма и комплексного развития сельских территорий.

Вместе с тем,  из закона исключается положение об оказании услуг в сфере сельского туризма исключительно сельхозпроизводителями. По оценкам экспертов, фактически они оказывают не более 10% общего объема таких услуг.

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Теги:
Владимир Путин Законопроекты
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