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Общество

Лишение прав за сокрытие автономеров с помощью спецустройств ввели в России

14 октября 2024 16:14  [116] Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому водителей, прячущих автомобильные номера с помощью спецустройств, будут лишать прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Сами устройства будут изымать у владельцев и уничтожать.

Как сообщает телеканал "360", соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, говорится в документе, на такой же срок будут отбирать права за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

Напомним, до этого за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозило всего лишь предупреждение или же штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное изменение госномера водителя могли лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или оштрафовать на 5 тысяч рублей. Установка подложных номеров наказывалась штрафом в 2,5 тысячи рублей, а езда с такими номерами — лишением прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Как сообщалось ранее,автомобили без госномеров, а таксе со скрытыми номерами начали эвакуировать на штрафстоянки из зоны платных парковок в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автомобили Законодательство
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