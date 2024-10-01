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Экономика

Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 14,5%

15 октября 2024 08:09  [67] Экономика

По итогам третьего квартала текущего года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России обновил свой исторический минимум в 14,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, российский внешний долг стабильно снижается последние несколько лет. Так, по итогам 2020 года он составлял 31%, в 2022 году - уже 16,8%, в конце прошлого года — 15,7%, по итогам второго квартала 2024 года снизился до 14,9%.

В июле-сентябре уровень внешней задолженности России продолжил уменьшаться, продемонстрировав новый минимальный уровень в современной истории. Эксперты уточнили, что российский внешний долг, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец сентября 2024 года составил 293,4 млрд долларов - это примерно 27,4 трлн рублей.

Одновременно с этим продолжает падать и уровень российского внешнего долга на душу населения: за июль-сентябрь он сократился примерно на 3% и на 1 октября составил 2 008 долларов. Стоит отметить, меньше показатель был только в 2005 году, когда составлял 1 802 доллара.

Максимальный уровень внешнего долга к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда он достиг 91%, а на душу населения — в 2013 году (5 072 доллара).

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Теги:
Долги экономика
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