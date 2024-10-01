Депутаты Гордумы обсудили развитие речного туризма и борьбу с несанкционированной торговлей Общество

14 октября состоялось заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Гордумы Нижнего Новгорода под председательством Сергея Пляскина. В мероприятии приняли участие заместители спикера городской Думы Евгений Костин и Николай Сатаев.

Депутаты рассмотрели четыре вопроса, в том числе информацию о ходе реализации концессионного соглашения, заключенного администрацией Нижнего Новгорода в отношении строительства и модернизации остановочных павильонов общественного транспорта. Данный вопрос был внесен в повестку заседания по инициативе депутата городской Думы Михаила Иванова.

Как сообщила директор городского департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова, по концессии с ПАО "Ростелеком" к проекту "Умные остановки" подключены 318 объектов. В ходе дискуссии Евгений Костин попросил коллег усилить контроль за своевременной актуализацией информации об изменениях в движении общественного транспорта на табло остановочных павильонов, а Сергей Пляскин – предоставить в комиссию данные по приемке умных остановок.

Также депутаты заслушали доклад о планах развития речного туризма в Нижнем Новгороде на 2025 год. Директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин сообщил о том, что к основным направлениям муниципальной программы относятся предоставление туристско-информационных услуг, организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, воркшопах, в том числе международных, разработка и выпуск сувенирной продукции. Кроме того, запланированы модернизация информационных ресурсов, обеспечение подготовки и работы городских волонтеров, организация и проведение мероприятий по поддержке народных художественных промыслов.

"Кратное увеличение турпотока в наш регион свидетельствует о системной работе всех ответственных служб. Кроме выполнения текущей деятельности, коллегам удается претворять в жизнь еще и разнообразные интересные проекты. Так, к примеру, в рамках поддержки речного и круизного туризма на базе Туристско-информационного центра на Нижне-Волжской набережной установили информационный стенд "Речной туризм", где создан интерактивный 3D-гид по туристическим маршрутам города с аудиоозвучкой от имени Ростислава Алексеева. Именно такие идеи и делают визит в Нижний Новгород ярким и запоминающимся", - отметил председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Одной из тем повестки дня заседания стала ликвидация несанкционированной уличной торговли на территории города. По словам начальника управления административно-технического и муниципального контроля Максима Селезнева, за 2024 год было составлено 297 протоколов об административных правонарушениях за несанкционированную уличную торговлю и 218 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, предоставляющих различные виды услуг в неустановленных местах. Общая сумма штрафов составила более 670 тыс. рублей.

Также было озвучено, что в течение года было демонтировано 5 самовольно установленных НТО в Нижегородском районе: павильон у дома №9А на ул. Касьянова, киоск на ост. "Больница им. Семашко" ул. Родионова и три фудтрака у дома №6 на набережной Федоровского.