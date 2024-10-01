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Общество

"Единая Россия" запустила в регионах мониторинг хода отопительного сезона

15 октября 2024 10:33  [110] Общество

В Нижегородской области органы МСУ назначают должностных лиц для круглосуточного дежурства по принятию обращений в течение отопительного периода. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единая Россия".

Партпроект "Школа грамотного потребителя" подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.

Отметим, что в этом году в Нижегородской области для оперативного реагирования приняты изменения в закон о дополнительных гарантиях права граждан на обращение по вопросам надежности теплоснабжения.

"Согласно этим изменениям, органы местного самоуправления обязаны назначать должностных лиц, уполномоченных круглосуточно в течение отопительного периода принимать и рассматривать обращения граждан по вопросам теплоснабжения", - напомнил региональный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя", руководитель аппарата комитета по ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Александр Рыжов.

Обращения можно подать письменно, в форме электронного документа, в том числе и через единый портал "Госуслуги", государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, а также в устной форме по телефону.

"Отопительный период в Нижегородской области уже начат. Теперь важно, чтобы тепло пришло в каждую комнату каждой квартиры нижегородцев. Результаты мониторинга позволят нам оперативно делать выводы, насколько успешно идет эта работа, предлагать необходимые дополнительные меры", - отметил Александр Рыжов.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

"Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами "Школы грамотного потребителя" организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов", - подчеркнул федеральный координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

"Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Все это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры", - подчеркнул координатор партпроекта.

Главной задачей партпроекта "Школа грамотного потребителя" является получение объективной информации о состоянии отрасли ЖКХ, правах и обязанностях потребителей жилищно-коммунальных услуг, актуальных изменениях законодательства. Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества ЖКУ – один из важнейших блоков народной программы "Единой России".

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Теги:
Единая Россия ЖКХ Отопительный сезон
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