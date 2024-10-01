Глава СК сможет оставаться на посту пор достижению возраста 70 лет Политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения 70-летнего возраста. Об этом сообщил телеканал "360".

При этом, согласно закону, право продления срока пребывания председателя СК на службе предоставляется главе государства.

Сейчас предельный возраст нахождения на этой должности ограничен 65 годами. Глава Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что закон устраняет неопределенность по поводу предельного срока службы председателя СК.