Сормовскую ТЭЦ посетили старшеклассники школы №9 Нижнего Новгорода Общество

Сормовскую ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" 15 октября посетили десятиклассники школы № 9 Нижнего Новгорода. Экскурсию для них энергетики организовали в рамках корпоративной программы "Открытый турникет" и Всероссийского профориентационного проекта "Билет в будущее".

В роли экскурсовода выступил начальник производственно-технического отдела Сормовской ТЭЦ Сергей Трухинов. Он рассказал школьникам о том, как устроена электростанция, как вырабатываются на ней электричество и тепло. Гости побывали в основных цехах и на щитах управления, увидели в действии современное энергетическое оборудование и системы управления.

"Школа №9 находится в Сормовском районе, поэтому её старшеклассников мы можем назвать своей целевой аудиторией, – отметил Сергей Трухинов. – Хочется рассчитывать, что сегодняшняя экскурсия поможет кому-то из юных сормовичей сделать жизненный выбор в пользу энергетики и нашей станции".