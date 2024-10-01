Футбольные мини-поля созданы в трех детсадах Дзержинска на округах депутатов Думы Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты городской Думы Дзержинска Евгения Орлова, Виктор Романов, Ника Папава, Андрей Куваев, председатель комитета по социальным вопросам городской Думы Александр Терентьев вместе с председателем Законодательного собрания Нижегородской области Евгением Люлиным, заместителем председателя правительства региона Максимом Гафуровым, заместителем министра спорта области Екатериной Париловой побывали на открытии новых спортивных площадок.

Инициаторами идеи создать в детских садах Дзержинска спортивные площадки с искусственным покрытием для командных игр стали председатель нижегородского парламента Евгений Люлин и его коллега из дзержинской Думы Андрей Куваев. В течение этого года в городе появилось семь площадок, в планах – сделать еще одну к концу года.

"Теперь юным спортивным "звездочкам" есть, где зажигаться ярче. Современные поля созданы для подготовки будущих футболистов на самом профессиональном уровне. И готовиться есть к чему - в следующем году в Дзержинске планируем провести футбольный чемпионат между командами детских садов", - сказал Евгений Люлин.

Малыши были очень рады появлению красивой и яркой спортивной арены для командных игр. Сразу же состоялся первый товарищеский матч, забиты первые голы в новенькие ворота, и всем юным участникам события вручены замечательные подарки – мячи, перчатки и вкусные торты. Будущие спортивные звезды пообщались с профессиональными футболистами и получили советы, как вести мяч и стоять в воротах.

"Конечно, дети будут с удовольствием здесь играть. Футбол – это игра нашего детства и игра будущего. Она будет всегда, - сказал депутат по округу №14 Виктор Романов. – Президент поставил задачу, чтобы к 2030-му году семьдесят процентов жителей страны регулярно занимались спортом. В нашем детском саду №124 первый шаг к этому сделан!".