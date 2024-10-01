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Экономика

Завод по производству спецжидкостей для воздушных судов открылся в Дзержинске

15 октября 2024 18:43  [95] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Феликс ТС" (входит в ГК "Тосол-Синтез") открыло производство суперконцентратов, концентратов и ингибирующих присадок для спецжидкостей на территории ОЗЭ "Кулибин" в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания вложила в проект более 161 млн рублей из 212 млн рублей. Мощность производства составит 15 тысяч тонн продукции в год. После выхода предприятия на полную мощность будет создано 35 рабочих мест.

"В регионе формируется мощный кластер химической промышленности федерального уровня. Открытие производства концентратов, которые будут служить основой для антифризов, теплоносителей и противообледенительных жидкостей для воздушных судов, - еще один шаг в сторону технологического и сырьевого суверенитета отечественной промышленности", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко уверен, что с открытием завода получится заместить для российского рынка долю импортной продукции по производству антифризов для автомобилей различного назначения, теплоносителей, противообледенительных жидкостей для обработки воздушных судов.

И. о. главы Дзержинска Михаил Клинков добавил, что в настоящий момент промышленность города химиков нацелена на выпуск импортозамещающей продукции.

"Это поможет укрепить экономику не только города и региона. Однако не менее важно и развитие научной базы, тем более, что в Дзержинске работает серьезная научная школа. И перед прикладной наукой стоит задача разработать новые вещества и технологии, в том числе для малотоннажной химии", - сказал Михаил Клинков.

Представители региональной, городской власти и корпорации развития Нижегородской области также посетили площадку другого резидента ОЭЗ "Кулибин" — ООО "Исследовательский центр" (входит в ГК "Синтез ОКА"). Компания занимается созданием лабораторного комплекса, который будет проводить технологическое сопровождение действующих производств в сфере органического и нефтегазохимического синтеза, а также разработку новых технологий.

Объем инвестиций в проект - 307 млн рублей. Компания проводит пусконаладку оборудования.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.

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Теги:
Дзержинск Нефтепродукты Промышленность
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