Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 октября 2024 09:25  [112] Лучшие и худшие боссы в кино и сериалах – что смотреть в международный день босса
15 октября 2024 14:39  [350] Нижегородский драмтеатр представил первую премьеру сезона "Вдовий пароход"
14 октября 2024 15:30  [471] Документальный фильм "Культура: война и мир" выходит в прокат
09 октября 2024 15:23  [633] Каталог ОКН Большеболдинского района издан в Нижегородской области
09 октября 2024 14:15  [627] Оперная премия Casta Diva-2024 пройдет в Нижегородском театре оперы и балета
09 октября 2024 10:55  [618] Ремонт кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде обойдется в 40 млн рублей
08 октября 2024 15:10  [609] Архитектурную подсветку установят на двух ОКН на Черниговской в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей
04 октября 2024 13:46  [810] Платформу для согласования уличных выступлений тестируют в Нижнем Новгороде 
04 октября 2024 09:22  [871] Всероссийские гонки дронов пройдут в Нижнем Новгороде в выходные
04 октября 2024 07:45  [748] Банк России представил выставку "Пушкинские монеты" на Большой Покровской
Культура и отдых

Лучшие и худшие боссы в кино и сериалах – что смотреть в международный день босса

16 октября 2024 09:25  [112] Культура и отдых

Фото: МТС

16 октября по всему миру отмечается День босса – и профессиональный, и ироничный праздник, в который можно поздравить своего любимого начальника. Вдохновившись праздником, онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил подборку фильмов и сериалов с самыми разными боссами – причем не только офисными, которые так или иначе повлияли на жизнь своих сотрудников. Например, герой Евгения Цыганова - главный герой одного из самых ожидаемых сериалов года "Первый номер", который становится главным редактором журнала, полностью переворачивает жизнь сотрудников редакции. 

"Первый номер" 18+ 

Главный герой сериала Константин Иноземцев - когда-то популярный писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. Однако нулевые прошли, а Костя продолжает делать вид, будто он все еще миллионер. Однажды Иноземцеву предлагают стать главным редактором глянцевого журнала и перезапустить его в соответствии с трендами. Иноземцев уверен, что ничего сложного в этом нет, но вдруг оказывается, что быть боссом у молодого поколения, исповедуя старые методы управления командой, не так-то просто: нужно быть понежнее, а еще меньше тянуться к алкоголю и забыть про сексизм и эйджизм. Впрочем, есть у Кости и достоинства: он действительно харизматичный, умный и чувствующий запросы читателя человек.

Скоро на KION

"Успешный" 18+

Комедия Ильи Куликова – конечно, с элементами черного юмора, как и всегда у автора "Мылодрамы" и "Полицейского с Рублевки" - рассказывает о знакомстве миллиардера Калугина и коуча Саши, который, несмотря на то, что все его предприятия по заработку денег провальны, чувствует себя абсолютно счастливым человеком. В отличие от Калугина: он босс большой корпорации, у которого в анамнезе точно есть жизнь и бизнес девяностых, он жестко управляет своей командой, и подчиненные его скорее боятся, чем уважают. Но Саше удается поставить почти безнадежно увязшего в своем образе железного человека Калугина на путь исправления и заинтересовать  его обычными радостями жизни. 

"Постучись в мою дверь" и "Постучись в мою дверь в Москве" 16 + 

Серкан Болат – уже имя нарицательное. При этом не так давно у российских зрителей появился свой Серкан – Сергей Градский, которого в отечественной адаптации сериала сыграл Никита Волков. Оба персонажа – и турецкий, и отечественный – молодые начальники-трудоголики из архитектурных бюро, помешанные на инновациях и современному подходу к управлению бизнесом. Правда, они совсем забывают про тот самый work-life balance, без которого, кажется, не привлечь на работу ни одного представителя молодого поколения. Завязки у сериалов одинаковые: оставленные без стипендии девушки – в одной версии Эда, в другой Саша – решают посмотреть в глаза нахальным начальникам, которые якобы лишили их будущего, и проваливаются в лавстори.

"Волк с Уолл-стрит" 18+ 

Брокер Джордан Белфорт, которого в фильме Мартина Скорсезе сыграл Леонардо ди Каприо – карикатурно успешный американский делец, харизматичный и настойчивый, умеющий продать ручку миллионами способов. Точнее, был бы карикатурным, если бы не был абсолютно реальным: фильм о нем биографический. Белфорт основывает свою контору и нанимает в нее своих друзей, становясь для них адски мотивирующим боссом, а сам лавирует по тусовкам и прожигает жизнь. Когда внезапным обогащением Белфорта начинает интересоваться ФБР, он не остается один, ведь он знает, что такое социальные связи.

"Рецепт любви" 18+ 

Самый необычный фильм нашей подборки – французская драма Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем, который играет повара-идеалиста Додена, придирчивого до самых тонких нюансов вкуса блюд. У Додена есть своя команда, в первую очередь это дама Эжени, вместе с которой они меняют мир высокой кулинарии. Но когда с Эжени происходит трагедия, Додену приходится искать ей замену, и он находит потенциал в маленькой ученице. Доден – босс насколько невыносимый, настолько и незаменимый: только он владеет секретами французской кухни, которые и по сей день ценят в гурманских домах.

"Одержимость" 18+ 

Знаменитый фильм про дирижера-перфекциониста – кошмар всех музыкантов, и дебют Дэмьена Шазелла, который впоследствии станет большой звездой. Майлз Теллер играет студента консерватории Эндрю с большой мечтой исполнять джаз на ударных, а Дж.К.Симмонс – преподавателя и дирижера, больше похожего на обычного садиста, а не на утонченного любителя музыки. Босса суровее представить сложно, и если кровавые пальцы – не самое редкое среди музыкантов явление, то без нервных срывов точно можно было бы обойтись.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph