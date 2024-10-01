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Общество

Почти три десятка нижегородских педагогов участвуют в федеральном конкурсе "Флагманы образования"

15 октября 2024 18:57  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За выход в финал Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей" борются 27 педагогов из Нижегородской области. Это специалисты из 12 муниципальных образований: Нижнего Новгорода, Арзамаса, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, Воскресенского, Гагинского, Городецкого, Ковернинского, Кстовского, Лысковского, Павловского и Шахунского округов.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, всего в новом сезоне всероссийского состязания участвовало более 2200 нижегородцев.

15-16 октября очный полуфинал проводится только для лучших педагогов и управленцев, набравших наибольшее количество баллов в заочных отборочных турах. В свою очередь, студенты – финалисты конкурса уже определены. На заключительном этапе состязания Нижегородскую область представят семь девушек, обучающихся в трех образовательных учреждениях региона.

"Конкурс "Флагманы образования" создает условия для поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования и педагогических работников – для них открыта перспектива попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования. Конечно же, само участие в состязании дает мощный стимул к саморазвитию, освоению новых практик. Таким образом, конкурс помогает профессиональному и карьерному росту наших специалистов", – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В течение двух дней конкурсантам предстоит справиться с заданиями, которые позволят выполнить комплексную оценку их личных и профессиональных компетенций. Для участников регионального полуфинала также организуют полезные просветительские мероприятия.

"Одна из задач очного регионального этапа конкурса – это обмен опытом и знаниями, которыми уже обладают наши конкурсанты. Участники смогут применить накопленные знания и умения, а также высказать свое мнение о развитии сферы образования в регионе. Для министерства образования и науки области позиция педагогов и управленцев важна и ценна, на нее мы и ориентируемся в своей работе", – сказала начальник управления по контролю и надзору в сфере образования министерства образования и науки Нижегородской области Светлана Носова.

По итогам регионального этапа состязания определят трех победителей. Они будут представлять честь Нижегородской области в финале, который пройдет в мастерской управления "Сенеж" уже в ноябре.

Напомним, Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей" проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
Конкурсы Образование
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