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Общество

Шесть новых детсадов и школу построят в Нижнем Новгороде в рамках КРТ

16 октября 2024 07:19  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

15 октября состоялось заседание постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Михаила Иванова. В мероприятии принял участие заместитель спикера городской Думы Евгений Костин.

Депутаты рассмотрели пять вопросов, в том числе информацию о ходе работ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

По словам заместителя директора городского департамента строительства и капитального ремонта Артема Каразанова, в соответствии с Федеральным законодательством инвалиды I-III групп и ветераны боевых действий, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. Форма и порядок обеспечения жильем указанной категории граждан определены законом Нижегородской области и осуществляются в виде предоставления единовременной денежной выплаты на основании приказов регионального министерства социальной политики.

"По состоянию на 1 октября текущего года, выплаты предоставлены семи инвалидам и одному ветерану боевых действий. Работа по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий участников Великой Отечественной войны и членов их семей завершена в 2021 году", – сообщил Артем Каразанов.

По вопросу синхронизации генерального плана города по микрорайонам, на территории которых расположены аварийные дома и дома с высокой степенью износа, с целью подготовки территории под строительство объектов социальной инфраструктуры и об обеспечении города объектами социальной инфраструктуры в 2023-2028 годах, в 2023 году в рамках концессии на территории Советского района открылись новые детские сады на 320 и 220 мест.

В 2024 году введена в эксплуатацию школа на 1225 мест в микрорайоне "Новая Кузнечиха". В настоящее время продолжается строительство школы на 1600 мест по ул.Краснозвездной и на 800 мест в районе деревни Кузнечиха. Кроме того, программой предусмотрено строительство новой школы на 800 мест и детсада на 120 мест в ЖК "Белый город".

Также выполнены проекты по строительству пяти детсадов на 1268 мест в жилых комплексах "Зенит", "Маршал град", у дома №221 по ул.Ванеева и в районе деревни Новопокровское.

"Сейчас мы работаем на опережение, чтобы каждый ребенок мог пойти в детский сад, когда у его семьи возникнет в этом необходимость. Участки для строительства социальных учреждений найти довольно сложно. Выходом из положения становится освобождение земель от аварийных домов и домов с высокой степенью износа в разных районах города", - прокомментировал итоги обсуждения темы председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Последним вопросом повестки дня стал доклад генерального директора МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" Сергея Разживина о работе учреждения в текущем году. Он сообщил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" заключены контракты на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по трем многоквартирным домам, расположенным в Автозаводском, Приокском и Сормовском районах города. Продолжаются работы по проектированию и строительству водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки.

Ремонтно-реставрационные работы завершены на ряде объектов культурного наследия: в основной части здания комплекса поземельного крестьянского банка на ул.Пискунова и в жилом доме ХIХ века по ул.Кожевенной. Кроме того, продолжаются работы по реставрации Дома В.М. Бурмистровой, где расположен Литературный музей А.М.Горького. Заключен муниципальный контракт на капремонт здания филиала Музейно-выставочного центра "Микула" - Центра культуры и досуга "Искра".

В ходе летней ремонтной кампании выполнены работы на 11 объектах дошкольного и общего образования.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.

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Теги:
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