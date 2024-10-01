Турция намерена сократить количество отелей с системой "всё включено" Общество

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Турецкие бизнесмены решили сократить количество отелей, работающих по системе "всё включено". Об сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Turkiye.

Причиной указывается неразумный расход продуктов. По подсчётам отельеров, после каждого туриста в мусорное ведро отправляется 220-400 граммов еды.

Представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата отметил, что пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 млрд долларов.

Современные представители отрасли называют отдых по системе all inclusive "потребительским терроризмом".

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что предпосылок для отмены системы "всё включено" в турецких отелях нет. По его словам, ни турецкие отельеры, ни туристы не заинтересованы в отмене этой системы. И хотя тема отмены формата all inclusive поднимается с периодичностью раз в квартал, этот сервис постоянно меняется и совершенствуется.