Кстовчанка "увела" со счёта сожителя более 5 млн рублей Происшествия

Нижегородские полицейские задержали жительницу Кстовского района по подозрению в краже денежных средств с банковского счёта сожителя.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в полицию Нижнего Новгорода обратился 46-летний местный житель с заявлением о пропаже значительной суммы денег с его банковского счёта.

Как оказалось, к этому оказалась причастна 36-летняя бывшая сожительница нижегородца. В полиции уточнили, что экс-возлюбленная потерпевшего была ранее судима за преступление против личности.

Женщина с декабря 2023 года по октябрь 2024 года имела доступ к банковскому счёту своего сожителя. После того, как мужчина оказался в больнице, она перестала выходить с ним на связь, но продолжила без его ведома снимать со счёта деньги. Общий материальный ущерб составил 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере". Кстовчанка в содеянном призналась, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас она арестована.