ГК "Волгаэнерго" успешно дала старт отопительного сезона: тепловой энергией в установленные сроки обеспечено 100% потребителей Общество

Предприятия ГК "Волгаэнерго" (входит в энергетический холдинг Эн+) завершили процедуру подключения тепла и пусконаладочных работ на жилых домах и социальных учреждениях Автозаводского и Ленинского районов в зоне своей ответственности.

В отличие от предыдущих лет распоряжение о старте отопительного сезона 2024-2025 гг. было дано не при установлении среднесуточной температуры менее +8, а заранее, 1 октября, чтобы к наступающим морозам завершить все процедуры подключения.

"В первые три дня после официального старта отопительного сезона отопление было подведено ко всем социальным объектам, которые мы обслуживаем. Для обеспечения тепловой энергией потребителей Автозаводского и Ленинского районов, у нашей организации их 45 тысяч человек, в работу были запущены 9 котельных", - рассказал директор ООО "Генерация тепла" Анатолий Сидоренко.

Специалисты ООО "Теплосети" к этому же времени подключили 95% социальных учреждений и 65% жилого фонда, находящихся в их зоне ответственности. Напомним, что в обслуживании этой организации находится более 800 км трубопроводов отопления и водоснабжения.

"Необходимо было отладить и ввести в зимний режим все теплотрассы с учетом замечаний по эксплуатации, поэтому в круглосуточном режиме производилась настройка, подключение и ремонт теплотрасс. Всего было задействовано более 15 бригад и 30 единиц спецтехники", - отметил гендиректор "Теплосетей" Павел Божуков.

Основным вызовом для энергетиков стала авария на магистральном трубопроводе в микрорайоне Соцгород. Из-за большого количества коммуникаций на участке устранить дефект было непросто, однако сотрудники предприятия смогли продумать такой план ремонта, чтобы максимально сократить количество отключаемых на время работы домов с 200 всего до 2.

В местах, где производился капитальный ремонт сетей, абоненты оперативно были запитаны по временным трубопроводам, а там, где дефекты не позволяли запустить абонентов, ремонт ставился в приоритет, чтобы гарантировать людям теплоснабжение.

В итоге к концу первой недели с начала отопительного периода тепло поступило в 100% жилого фонда и социальных учреждений, находящихся в зоне ответственности предприятий ГК "Волгаэнерго".

На данный момент все пусконаладочные работы завершены, предприятия работают в зимнем режиме с соблюдением утвержденных температурных графиков.