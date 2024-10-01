ГАЗ намерен увеличить долю отечественных комплектующих для автомобилей до 90% Экономика

Группа ГАЗ намерена увеличить долю отечественных комплектующих при производстве автомобилей до 90%.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил по видеотрансляции заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе круглого стола "Россия в современном мире: почему иностранцы выбирают Россию - на примере Нижегородской области" в КУПНО 16 октября.

По его словам, в настоящий момент доля отечественных комплектующих для автомобилей на предприятиях группы ГАЗ составляет около 70%.

"Что касается судостроения, то многие предприятия обеспечены заказами на много лет вперед, а некоторые - до 2030 и 2031 года", - сказал Саносян.

Замгубернатора добавил, что в Нижегородской области, как и в целом по стране, не хватает кадров для промышленности.

"У нас ведется большая работа по привлечению иностранных специалистов из западных стран (прим. автора) для работы в Нижегородскую область, а также по устройству их детей в школы и детские сады. Недавно к нам переехал специалист из Германии, который работал менеджером в крупном немецком холдинге. Сейчас он работает на одном из крупных промышленных предприятий Дзержинска", - рассказал Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод претендует на премию правительства РФ в области качества.