Глеб Никитин встретился с авторами проекта "Экоумница" Игорем и Глебом Леманами Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил школу №131 Нижнего Новгорода, где встретился с авторами проекта "Экоумница" - братьями Глебом и Игорем Леманами и их родителями Игорем и Екатериной Леманами.

На территории школы главе региона продемонстрировали экостанцию по переработке в компост пищевых отходов из школьной столовой. Всё, что остается после завтраков и обедов, перерабатывается на автокомпостере методом ускоренного биокомпостирования без гниения, горения и запаха за сутки, на выходе получают полезное сырьё, которое используется при озеленении школьных дворов.

"Очень яркий и интересный проект на востребованную сегодня тему. Впечатляет, что ребята даже просчитали экономическую модель переработки отходов. Такая работа очень важна и для экологического просвещения школьников. Бережное отношение к окружающей среде и используемым ресурсам необходимо воспитывать с детства", - отметил Глеб Никитин.

Проект по созданию экостанции и экологическому просвещению реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Росмолодёжь.Гранты, он не раз становился победителем различных конкурсов. На базе школ №№ 91 и 131 Нижнего Новгорода, а также школы №16 Арзамаса во взаимодействии с командой проекта созданы экоклассы, где ведется обучение бережливому отношению к отходам. В экоклассах подростки выращивают микрозелень на "умной" сити-ферме, занимаются 3D-моделированием, изготовлением авторских изделий из переработанного пластика, дизайном арт-объектов из вторичных ресурсов, создают собственные коллекции одежды из ненужных вещей, творят в экологической фотомастерской.

На данный момент на экостанции используется установка иностранного производства. По итогам посещения школы Глеб Никитин поручил министру экологии Нижегородской области Денису Егорову совместно с промышленным блоком правительства региона проработать вопрос взаимодействия с отечественными организациями и предприятиями на предмет производства соответствующего оборудования для переработки пищевых отходов.