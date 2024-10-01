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Спорт

Финальный этап XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр стартовал в Нижегородской области

16 октября 2024 18:42  [119] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 900 спортсменов из 36 регионов России собрались в Нижегородской области на финальном этапе XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Торжественная церемония открытия состоялась 16 октября на территории спортивной базы в Городецком округе. В ней приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевёлкина, представитель Министерства спорта России Константин Майоров, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев, заместитель министра спорта Нижегородской области  Екатерина Парилова, заместитель главы администрации Городецкого муниципального округа Вячеслав Стонис, а также чемпион Европы и мира, многократный призер кубка мира, чемпион России по боксу и посол ГТО Нижегородской области Андрей Сироткин, которому выпала почетная миссия - вынести государственный флаг России.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевёлкина обратилась к участникам игр с приветственным адресом от президента России Владимира Путина, а также пожелала всем удачи.

"В последние годы - во многом благодаря федеральным проектам "Спорт – норма жизни" и "Современный облик сельских территорий" - в сёлах на системной, долгосрочной основе развивается спортивная инфраструктура, и всё больше людей, молодёжи приобщается к ценностям физической культуры, здорового и активного досуга. Ведь занятия спортом укрепляют волю, характер, помогают преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, в том числе в сложной благородной работе тружеников АПК", - отметил президент в своем послании.

Константин Майоров зачитал приветствие министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева: "Традиция проведения сельских игр существует многие годы, что способствовало развитию спортивной инфраструктуры и, конечно, привлечению жителей к активному образу жизни. Уверен, старты пройдут в дружеской атмосфере, а участники откроют в себе новые спортивные таланты. Желаю всем веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту - это то, что нас объединяет".

Летние сельские игры проходят в несколько этапов: спортсмены соревнуются на уровне муниципалитетов и регионов, после чего лучшие из лучших приезжают на федеральный этап соревнований. Основные критерии для участия в играх - наличие гражданства Российской Федерации и проживание в сельской местности более года.

"В состав региональных команд вошли участники старше 18 лет, работающие в агропромышленном комплексе, лесном и рыбном хозяйстве, перерабатывающей промышленности и социальной сфере села. В семейных стартах к родителям присоединятся дети", - рассказал Олег Григорьев.

Участники соревнуются в семи дисциплинах: легкой атлетике, волейболе, мини-футболе, соревнованиях спортивных семей, многоборье ГТО, троеборье дояров и троеборье механизаторов.

"Для нас большая честь - принимать XIV Всероссийские летние сельские спортивные игры на территории Нижегородской области. Благодарим Министерство спорта Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства России за оказанное доверие. Желаю всем участникам не только испытать свои силы на спортивной арене, но и найти новых товарищей, зарядиться энергией спорта для достижения новых целей и новых побед", - сказала Екатерина Парилова.

Помимо спортивной программы, для участников соревнований организованы экскурсии в Городец, мастер-классы от нижегородских ремесленников, а также возможность попробовать себя в исконно-русских видах игр – таких, как кила, лапта, таврели.

Напомним, национальный проект "Демография" утвержден по указу Президента России Владимира Путина в 2018 году. Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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Теги:
Городецкий район Соревнования Спорт
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