Форум "Финансовые инструменты для бизнеса" пройдёт в Нижнем Новгороде 31 октября Бизнес

Фото: tppnnov.ru

31 октября в Нижнем Новгороде на площадке Торгово-промышленной палаты состоится VII Форум "Финансовые инструменты для бизнеса", организованный Волго-Вятским ГУ Банка России и ТПП Нижегородской области. Форум традиционно собирает представителей предприятий и организаций, которые могут "из первых уст" получить информацию о существующих финансовых инструментах и мерах государственной поддержки.

В ходе экспертных сессий представители бизнеса Приволжья смогут узнать экспертные мнения о том, что сейчас происходит в экономике, как организациям удается добиться высоких показателей и как привлечь дополнительное финансирование на развитие бизнеса.

Участники мероприятия обсудят, какие инструменты для инвестиций сейчас популярны и могут ли они поспорить с доходностью депозитов, что могут предложить эмитенты, чтобы повысить заинтересованность инвесторов. Также среди тем для дискуссии — перспективные и новые точки роста для малого и среднего бизнеса.

Среди приглашённых спикеров - вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, советник Председателя Банка России Кирилл Тремасов, бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, основатель клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрей Заворин - и многие другие.

Регистрация для участия в форуме доступна на сайте Торгово-промышленной палаты нижегородской области. Участие бесплатное.