Фестиваль "Болдинская осень" пройдёт в Нижнем Новгороде с 19 октября по 4 ноября Культура и отдых

В Нижегородском театре оперы и балета с 19 октября по 4 ноября пройдёт 38-й фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень" (12+). По традиции, зрителям представят спектакли и концерты по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина.

Как рассказали в региональном Минкульте, программа этого года будет очень насыщенная. Так, зрителям представят две знаковые постановки последних лет: чёрно-белую оперу Петра Чайковского "Пиковая дама", перенёсенную из Большого театра, и премьеру 2023 года - оперу "Онегин".

Кроме того, в программу вошла премьерная постановка этого года - "Пиковая дама. Балет" на музыку советского и российского композитора Юрия Красавина.

На площадке концертного центра "Пакгауз" состоится пять концертов. Так, оркестр оперного театра исполнит музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина "Метель" Георгия Свиридова и Первую симфонию Василия Калинникова; заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова и известная концертирующая пианистка Зарина Шиманская исполнят романсы великих композиторов XIX века.

Кроме того, на Стрелке состоятся концерты камерной вокальной музыки, написанной на стихи великого поэта, в исполнении солистов театра.

В рамках фестиваля прозвучит музыка к так и не выпущенному фильму советского режиссёра Михаила Ромма по мотивам "Пиковой дамы" - одноимённое произведение Сергея Прокофьева, а также Симфония №8 Александра Локшина.

Напомним, что первый фестиваль "Болдинская осень" состоялся в 1986 году, и с 1988 года он проводится ежегодно, став единственным в мире пушкинским фестивалем оперы и балета.