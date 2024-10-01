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Глеб Никитин принял участие в "нулевом" чтении бюджета Нижегородской области на 2025 год.
Как написал губернатор в своем Telegram-канале, вместе с председателем ЗСНО Евгением Люлиным и депутатами нижегородского Заксобрания прошло обсуждение основных параметров главного финансового документа региона.
"Запланировали рост доходной части бюджета, и это при том, что к "нулевому" чтению не учитываем вышестоящие межбюджетные трансферты", - отметил глава региона.
Он также добавил, что первоначальные параметры бюджета региона на 2025 год без федеральных средств уже выше первоначальных параметров бюджета 2024 года.
Кроме того, в бюджет планируется заложить расходы на брутто-контракты для перевозчиков. По словам Глеба Никитина, такой контракт предполагает ужесточение требований к перевозкам пассажиров, в том числе, увеличение числа рейсов, закупку нового подвижного состава.
"Продолжаем работу над бюджетом", - резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что прогнозируемое увеличение собственных доходов Нижнего Новгорода в 2025 году составляет более 25%.
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