Глеб Никитин: "Папа всегда был и будет одним из ключевых людей в жизни ребенка" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Днём отца.

"Папа всегда был и будет одним из ключевых людей в жизни ребёнка. Настоящие отцы помогают мамам с первых дней жизни малыша, дарят тепло и заботу, становятся настоящим примером для подрастающего поколения. В России очень много мужчин, ответственно относящихся к роли отца. Нередко общаюсь с такими лично, вижу их вовлечённость в дела своих детей, искреннюю заинтересованность в их всестороннем развитии", - отметил глава региона.

"Всё больше в регионе становится пап, у которых трое и больше детей. Нередко папами становятся не только по факту рождения — не зря говорят, что родители — это не просто те, кто дали жизнь, а те, кто вложил в детей душу и любовь. Отцовская поддержка, мудрость и забота будут важны во все времена!" - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

"Всех пап поздравляю с праздником! Пусть дети всегда радуют вас, и на всё хватает сил! Здоровья и благополучия!" - пожелал Глеб Никитин.